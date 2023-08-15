DGS TERCİHLERİ 2023: DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, baraj puan var mı?

DGS tercih tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Adaylar geçtiğimiz günlerde ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Şimdi sırada tercih süreci var. Öte yandan DGS tercih kılavuzu da arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2023 DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler. haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS'DE BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.