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  4. DGS TERCİHLERİ 2023: Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ais.osym.gov.tr DGS tercihleri ekranı

DGS TERCİHLERİ 2023: Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ais.osym.gov.tr DGS tercihleri ekranı

25.08.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı 6 Temmuz'da yapılan ve 11 Ağustos'ta sonuçları açıklanan sınavın ardından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenen adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü erişime açıldı. ÖSYM'nin DGS tercihleri için tarih vermesi bekleniyor. 2 yıllık ön lisans mezunu kişiler, 4 yıllık lisans mezunu olmak için ÖSYM'den gelecek duyuru sonrası T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini girerek tercih işlemlerini yapacaklar. DGS tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

sınav

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

Fakat ÖSYM'den DGS tercih sürecine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DGS tercih tarihleri için açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak yenilenecektir...

D1

DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

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