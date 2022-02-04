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DHA İSTANBUL - BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 64.66'YA ÇIKTI

04.02.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL’da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi, ardından gelen yağışlık sistemler, su havzalarındaki su seviyelerinde artışı birlikte getirdi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi, ardından gelen yağışlık sistemler, su havzalarındaki su seviyelerinde artışı birlikte getirdi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 64.66 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ
İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, ardından gelen yağmurlar barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul’un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66' ya kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.
İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son 7 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının Temmuz ayında yüzde 67.3 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra artmaya başlamıştı.

9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE
İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 34.5'te kaldı. İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrıancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 98.44 olarak ölçüldü. Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 87.38, Ömerlide ise doluluk oranı yüzde 83.49 olarak kayıtlara geçti. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 67.55, Papuçdere barajlarında ise yüzde 64.38'e çıktı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları
ALİBEYKÖY %51.04
BÜYÜKÇEKMECE %58.04
DARLIK %61.49
ELMALI %87.38
ISTRANCALAR %98.44
KAZANDERE %67.55
ÖMERLİ %83.49
PAPUÇDERE %64.38
SAZLIDERE %34.05
TERKOZ %61

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