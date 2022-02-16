Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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