ÖSYM tarafından 27 Kasım tarihinde düzenlenen KPSS DHBT sınavının sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar şimdi de gözlerini mülakat takvimine çevirdiler. DHBT mülakat ne zaman? DHBT 2022 mülakat tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte DHBT mülakatları hakkında tüm detaylar...

DHBT MÜLAKAT NE ZAMAN?

DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra DHBT mülakatları merak edilmeye başlandı. Ancak DHBT mülakat tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



