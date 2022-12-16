EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DHBT mülakat ne zaman? DHBT 2022 mülakat tarihi belli mi?

DHBT mülakat ne zaman? DHBT 2022 mülakat tarihi belli mi?

16.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenenler şimdi ise mülakat tarihini merak ediyorlar. DHBT mülakat ne zaman? DHBT 2022 mülakat tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

DHBT mülakat ne zaman? DHBT 2022 mülakat tarihi belli mi?

ÖSYM tarafından 27 Kasım tarihinde düzenlenen KPSS DHBT sınavının sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar şimdi de gözlerini mülakat takvimine çevirdiler. DHBT mülakat ne zaman? DHBT 2022 mülakat tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte DHBT mülakatları hakkında tüm detaylar...

DHBT MÜLAKAT NE ZAMAN?

DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra DHBT mülakatları merak edilmeye başlandı. Ancak DHBT mülakat tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DHBT mülakat

DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı!ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı!
AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarıAÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarı
Anahtar Kelimeler:
dhbt başvuru

En Çok Okunan Eğitim Haberler

On binlerce kişinin sınavı iptal edildi!

On binlerce kişinin sınavı iptal edildi!

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı!

ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı!

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.