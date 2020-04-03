SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.04.2020 20:44 | Son Güncelleme

Roma'nın eski teknik adamı Eusebio Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.

Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Son olarak Roma ve Sampdoria kulüplerinde görev alan Eusebio Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle kendini izole ettiğini belirten 50 yaşındaki Di Francesco, "Bu süreçte İngilizce çalışıyorum. Ayrıca, torunumla Skype üzerinden görüşmeler yapıyorum. Her türlü yeni tecrübeye açığım. Sassuolo'da çalışırken ve son dönemde Premier Lig'den bazı kulüplerden teklifler aldım." ifadelerini kullandı.

La Gazzetta'ya konuşan Di Francesco, "Son dönemde Türkiye'den bir teklif geldi. Ayrıca, bazı milli takımlardan da teklifler oldu. Opsiyonlarıma bakıyorum." sözlerini noktaladı.

Öte yandan, Di Francesco'ya teklif yapan kulübün Fenerbahçe olduğuna dair söylentiler çıktı.

EUSEBIO DI FRANCESCO'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2008'de Virtus Lanciano ile başlayan Di Francesco, ardından 2 sezon boyunca Pescara'da görev aldı. 2011'deki kısa Lecce macerasının ardından 2012'de adını duyuracağı ve başarılı olacağı Sassuolo'ya geçti. 5 sezonluk Sassuolo kariyeri, Di Francesco'ya AS Roma'nın kapılarını açtı. Roma'daki 2 sezonun ardından İtalyan hoca, Monchi'nin görevinden alınmasıyla birlikte ayrıldı. Bu sezon 8 maçlığına Sampdoria'yı yöneten İtalyan futbol adamı, ekim ayından bu yana kendisine kulüp arıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Ibrahimovic'ten flaş emeklilik açıklamasıIbrahimovic'ten flaş emeklilik açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Eusebio Di Francesco

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu

G.Saraylı eski yıldız koronavirüse...

G.Saraylı eski yıldız koronavirüse...

Albayrak'tan kampanyaya destek

Albayrak'tan kampanyaya destek

Premier Lig'in akıbeti belli oldu

Premier Lig'in akıbeti belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Zlatan Ibrahimovic emekliliği hakkında konuştu

Ibrahimovic'ten flaş emeklilik açıklaması

Ülkesinde Cristiano Ronaldo'ya şok tepki!

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Belçika Ligi'inde şampiyon belli oldu!

Belçika Ligi'inde şampiyon belli oldu!

Tacikistan Futbol Ligi'nin 4 Nisan'da başlayacağı açıklandı

Tacikistan ligi ilginç bir karara imza attı!

EURO 2020 Play-Off maçları eylül ayına ertelendi

EURO 2020'ye koronavirüs şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.