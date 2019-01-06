Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Beşiktaş'la sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisi elinde bulunan Portekizli oyuncunun yeni adresi Ligue 1 oldu.

Transfer haberlerini önceden duyurmasıyla ünlenen İtalyan gazeteci Di Marzio, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Monaco ile anlaştığını ifade etti. Portekiz basını ise Pepe'nin eski takımı Porto'ya imza atmak üzere olduğunu iddia etmişti.

Beşiktaş'a geçen sezonun başında transfer edilen Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 resmi maçta 7 kez ağları havalandırmıştı.

