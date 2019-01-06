SPOR

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Pepe'nin Fransız ekibi Monaco ile anlaşma sağladığı belirtildi. Pepe, Beşiktaş formasıyla çıktığı 52 maçta 7 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Beşiktaş'la sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisi elinde bulunan Portekizli oyuncunun yeni adresi Ligue 1 oldu.

Transfer haberlerini önceden duyurmasıyla ünlenen İtalyan gazeteci Di Marzio, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Monaco ile anlaştığını ifade etti. Portekiz basını ise Pepe'nin eski takımı Porto'ya imza atmak üzere olduğunu iddia etmişti.

Beşiktaş'a geçen sezonun başında transfer edilen Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 resmi maçta 7 kez ağları havalandırmıştı.

PARTNERÜnlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!Ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!
Beşiktaş transferi açıkladıBeşiktaş transferi açıkladı
Beşiktaş ikinci transferini yaptıBeşiktaş ikinci transferini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pepe di marzio

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'i açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş'ın ikinci transferi Nicolas Isimat Mirin

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Atiba Burak Yılmaz'a sahip çıktı

Atiba, Burak'a sahip çıktı

Beşiktaş stoper Cristian Zapata ile temasa geçti

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş F.Bahçe'nin Tolgay Arslan için ilk teklifini reddetti

Beşiktaş Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.