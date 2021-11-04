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Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

04.11.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 1-1 berabere kaldıkları Lokomotiv Moskova maçı sonrası Rus ekibinin stoperi Tin Jedvaj'a tepki gösterdi.

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkma yolunda fırsat tepen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e yükseltti.

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova (Maç sonucu)Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova (Maç sonucu)

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Maçın son anlarında oyunu soğutan Hırvat stoperi 90 dakikanın sona ermesiyle kenara çekip durduran Diagne'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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