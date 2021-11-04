Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkma yolunda fırsat tepen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e yükseltti.
Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.
Maçın son anlarında oyunu soğutan Hırvat stoperi 90 dakikanın sona ermesiyle kenara çekip durduran Diagne'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
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