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Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da birlikte oynadığı ve Cimbom'un transfer radarında olan Trezeguet'in sarı-kırmızılı formayla shoplanmış fotoğrafını paylaştı.

Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!

Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, çok konuşuşan bir paylaşıma imza attı.

Senegalli golcü, kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken ''Kardeşim seni seviyorum'' yazdı.

diagne

Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Diagne'nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.

Diagne'nin Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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