Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!

Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, çok konuşuşan bir paylaşıma imza attı.
Senegalli golcü, kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken ''Kardeşim seni seviyorum'' yazdı.
Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Diagne'nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.
Diagne'nin Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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