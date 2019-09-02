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Diagne Galatasaray'a veda etti! İşte o mesaj

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara veda etti.

Diagne Galatasaray'a veda etti! İşte o mesaj

Club Brugge için sağlık kontrolünden geçen Diagne sonrasında ise Instagram hesabından bir mesaj yayımladı.

Diagne mesajında, "Galatasaray'a her şey için teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ilişkimiz olsa da çok yoğundu, zafer doluydu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem kalacaksınız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diagne Galatasaray Spor Toto Süper Lig club brugge

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