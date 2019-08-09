Diagne Galatasaray'ın kamp kadrosunda

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00’de başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Fiorentina maçı kadrosu da açıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği 23 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor."
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