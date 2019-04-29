Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol

Ligin 30. haftasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada lider olma fırsatını elinin tersiyle iterken, Diagne - Mitroglou ikilisi aynı anda sahada kaldığı dakikalarda ise yine skor üretmekte zorlandı. Sarı kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı iki golcünün performansı geldikleri günden bu yana eleştiriye maruz kalırken, Fatih Terim'in oyunun skor anlamında sıkıştığı dakikalarda bu ikiliye başvurması ise sonuç vermedi.

49 DAKİKADA 1 GOL

Galatasaray'ın forvet ikilisi, geldikleri günden bu yana sahada 49 dakika birlikte kalırken, bu süreçte Diagne 1 gol üretti, Mitroglou ise gol atamadı. İkili ilk kez Kasımpaşa'ya karşı birlikte forma giyerken, bu mücadelede Diagne 90 dakika sahada kalırken, Mitroglou ise 80'inci dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray bu dakikalarda sessiz kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında teknik direktör Fatih Terim bu kez ilk 11'de Mitroglou'na fırsat verirken, Diagne ise 69'uncu dakikada oyuna girdi. Mitroglou 76'ncı dakikada oyundan alınırken, Galatasaray bu 7 dakikalık bölümde gol bulamadı.