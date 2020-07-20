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DİBEKOD üyelerine ücretsiz dezenfektan dağıtıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası (DİBEKOD) Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, odalarına kayıtlı üyelerine 5 litrelik dezenfektanları dağıtmaya başladıklarını belirtti.Diyarbakır’da son günlerde artan vakalarla birlikte DİBEKOD Başkanı Değirmenci, odalarına kayıtlı üyelerine 130 bin lira değerinde dezenfektan temin ederek ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası (DİBEKOD) Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, odalarına kayıtlı üyelerine 5 litrelik dezenfektanları dağıtmaya başladıklarını belirtti.
Diyarbakır’da son günlerde artan vakalarla birlikte DİBEKOD Başkanı Değirmenci, odalarına kayıtlı üyelerine 130 bin lira değerinde dezenfektan temin ederek ücretsiz dağıttıklarını söyledi. Başkan Değirmenci, "Oda kaydı bulunan üyelerimize salon hijyeninde kullanılmak üzere 5 litrelik dezenfektan ürününü ücretsiz olarak dağıtımına başladık. Yaşanan bu pandemi sürecinde meslek grubumuzdaki berber, kuaför ve güzellik salonlarının çok zor günler geçirdiğini belirtmek istiyorum. Nefes aldıracak destek paketine de ihtiyacımız var. Hijyen ve temizlik denildiğinde ilk akla gelen bizim meslek grubumuzdur. Buradan meslektaşlarıma seslenmek istiyorum, ben de kendi iş yerimde sizlerle aynı sıkıntılarla boğuşurken yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerini her fırsatta dile getirip kendi çapımızda böyle çözümler üretmeye çalışıyoruz. Buradan değerli Diyarbakır halkına seslenmek istiyorum, salonlarımızın son derece temiz, sağlıklı ve genelge kurallarına uygun ve steril bir ortamda hizmetlerine devam etmektedirler. Bu konuda müsterih olmalarını müşterilerimizi bu temiz ve sağlıklı mekanlarımızda ağırlamaktan şeref duyacağımızı belirtmek isterim" dedi.

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