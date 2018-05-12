Dick Advocaat geri dönüyor

Fenerbahçe’nin 2016-2017 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat sürpriz bir iddia ile gündeme geldi.
Rus basınında Hollandalı teknik adamın eski takımı Zenit ile görüştüğü öne sürüldü. Roberto Mancini’nin İtalya Milli Takımı ile anlaşması nedeniyle önümüzdeki hafta görevden ayrılacağı kaydedildi. Rus kulübünün de kendilerini tanıyan ve ligi bilen Advocaat’ı düşündüğü vurgulandı. 71 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Sparta Rotterdam’dan ayrılmıştı.
2008 yılında Zenit’le UEFA Kupası’nı kazanan Advocaat’ın da bu transferi istediği belirtildi. (MİLLİYET)
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!
Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!
Melo, Fenerbahçelileri çıldırttı!
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum