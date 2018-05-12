Dick Advocaat geri dönüyor

Fenerbahçe’nin 2016-2017 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat sürpriz bir iddia ile gündeme geldi.

Rus basınında Hollandalı teknik adamın eski takımı Zenit ile görüştüğü öne sürüldü. Roberto Mancini’nin İtalya Milli Takımı ile anlaşması nedeniyle önümüzdeki hafta görevden ayrılacağı kaydedildi. Rus kulübünün de kendilerini tanıyan ve ligi bilen Advocaat’ı düşündüğü vurgulandı. 71 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Sparta Rotterdam’dan ayrılmıştı.

2008 yılında Zenit’le UEFA Kupası’nı kazanan Advocaat’ın da bu transferi istediği belirtildi. (MİLLİYET)

