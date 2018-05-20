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Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam küme düştü

FUTBOL HABERLERİ  | 20.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, Hollanda'da bir alt lige düşmekten kurtulamadı

Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam küme düştü

18 takımlı Eredivisie'yi 17. sırada bitirerek play-out oynama hakkı kazanan Sparta Rotterdam, 3. tur maçında Emmen ile karşılaştı. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sparta Rotterdam sahasında konuk ettiği Emmen'e 3-1 mağlup oldu ve 2. lig olan Eerste Divisie'ye düştü. Bu sonucun ardından Emmen de kulüp tarihinde ilk kez Eredivisie'ye çıkma başarısı gösterdi.

Dick Advocaat, Sparta Rotterdam'ın başına sezon ortasında geçmişti. Advocaat önderliğinde Sparta lig ve play-outlarda oynadığı 21 maçın sadece 6'sını kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
dick advocaat Sparta Rotterdam

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