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Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2020 09:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli takımla ilgili konuştu.

Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.

"BAZI KALİTESİZLİKLERİ YÜZLERİNE SÖYLÜYORDUM"

Kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Çünkü bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu . Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor" dedi.

(Akşam)

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