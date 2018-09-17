Dick Advocaat Utrecht ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculuğunda 1983-1984 sezonunda Utrecht'te forma giyen Advocaat'ın, teknik direktörlük kariyerini burada tamamlamak istediği ifade edildi.

Ligde bu sezon oynadığı 5 maçta 5 puan toplayabilen Utrecht, puan tablosunun 14. basamağında bulunuyor.

Advocaat'ın son olarak geçen sezonun ikinci yarısında çalıştırdığı Sparta Rotterdam, küme düşmüştü.

Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit ve Sparta Rotterdam kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.

