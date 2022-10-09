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Dicle Elektrik sponsorluğunda "Fotomaraton Diyarbakır" etkinliği düzenlendi

09.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Elektrik sponsorluğunda "Fotomaraton Diyarbakır" etkinliği düzenlendi

Dicle Elektrik sponsorluğunda düzenlenen "Fotomaraton Diyarbakır" etkinliği geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) iş birliği ile düzenlenen ve Dicle Elektrik'in ödül sponsor olduğu etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda fotoğraf tutkunu Diyarbakır'da bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük ödüllü maratonuna katılan fotoğraf tutkunları aynı gün içinde, fotoğraf makinesi ve cep telefonu için ayrı olmak üzere her istasyonda belirlenmiş bir tema kapsamında çekimler yaptı.

İç Kale Meydanı, Keçi Burcu ve Dağ Kapı Meydanı'nın istasyon olarak seçildiği yarışmada fotoğraf tutkunları, Diyarbakır'ın ruhunu yansıtacak 6 tema çerçevesinde 6 saatte çekimlerini yaptı.

Dicle Elektrik, 16 Ekim'de yapılacak törende tema birincilerine 15'er bin lira, tema ikincilerine 7'şer bin lira, tema üçüncülerine de 4'er bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para ödülü dağıtacak.

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