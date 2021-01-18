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Dicle Elektrik’ten Artuklu’da 7 milyon liralık şebeke yatırımı

18.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Dicle Elektrik tarafından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde devam eden yatırım çalışmaları kapsamında 332 direk üstü sayaç otomasyon panosu (DÜSOP) montajı yapılırken, 50, 100 ve 250 kilovolt amper gücünde 3 adet ek trafo tesisi de kuruluyor.Dicle Elektrik tarafından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde bir süre önce başlatılan şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor.

Dicle Elektrik tarafından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde devam eden yatırım çalışmaları kapsamında 332 direk üstü sayaç otomasyon panosu (DÜSOP) montajı yapılırken, 50, 100 ve 250 kilovolt amper gücünde 3 adet ek trafo tesisi de kuruluyor.
Dicle Elektrik tarafından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde bir süre önce başlatılan şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 9 bin nüfuslu Gökçe Mahallesinde bir ay içerisinde tamamlanması planlanan yatırım çalışması kapsamında yüksek dayanıklılığa sahip 29 bin 500 metre alpek kablo kullanılıyor. Mahallede 332 DÜSOP montajı yapılırken, mahalleye her biri 50, 100 ve 250 kilovolt amper gücünde olan 3 adet ek trafo tesisi de kuruluyor. Bu çalışmalar yapılırken mahallede daha modern bir aydınlatma şebekesi kurulacak. Bunun için de cadde ve sokaklara toplam 807 adet aydınlatma direği dikilerek aydınlatma için armatür takılacak.

“Hizmet kalitesi iyileşecek”
Mahalle için yapılacak toplam yatırım tutarının 7 milyon lirayı bulacağını belirten Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürü Halil Homan, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Holman, “Tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli elektrik vermek için çalışmalarımızı zorlu kış şartlarına rağmen özveriyle sürdürüyoruz. Yatırım çalışmalarımız bir ay içinde tamamlandığında hizmet kalitemiz artmış olacak ve mahalledeki bütün abonelerimiz bundan faydalanacak. Çalışmalarımız sırasında görevli çalışanlarımıza karşı anlayışlı davranan mahalle sakinlerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

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