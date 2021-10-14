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Dicle Elektrik'ten Diyarbakır'da eğitime destek

14.10.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Elektrik tarafından Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda yapımı tamamlanan, "Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi" ile "Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi" törenle açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır'da Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda yapımı tamamlanan, "Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi" ile "Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi" törenle hizmete açıldı.

Dicle Elektrik tarafından, hizmet bölgesinde eğitime ve kültüre katkı sunmak için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu bünyesinde yapımı tamamlanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen ve tüm giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesinin hizmete girmesi dolayısıyla Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda tören düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, törende yaptığı konuşmada, okulun sadece Diyarbakır'da değil bölgedeki önemine değindi.

Beşikci, "Surkent bizim için çok özel bir okuldur. Bu anlamdaki ihtiyacı gideren tek okul olduğu için bu projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'de 10 milyon engelli vatandaş bulunduğunu, bunun 3 milyonunun işitme engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çeken Beşikci, "Onun da 1 milyonu eğitim çağındaki çocuklardan oluşuyor. Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda samimiyetle ve gayretle çalışan bir eğitim kadrosu var. Çocuklarımızın hayata daha sıkı tutunmaları için bu gayretleri takdir ediyoruz." diye konuştu.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas da istihdam ve yatırım büyüklüğü açısından bölgenin en büyük ekonomik gücü olduklarını ifade ederek, sadece ticari anlayışla hareket etmediklerini, bölgenin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunmayı görev edindiklerini belirtti.

Bir yandan 8 bine yaklaşan çalışan sayısıyla bölgenin en geniş istihdam imkanını sunarken, eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini aktaran Arvas, çocukların eğitim gördüğü böylesi bir eğitim yuvasına katkı vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hizmet bölgesinde özelleştirmeden bu yana yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Arvas, yıllık bazdaki rekorun ise 2021 yılında kırılacağını vurguladı.

Bu yıl sonu itibarıyla bölge genelinde 1,4 milyar liraya ulaşması beklenen alt yapı ve şebeke yatırımından aslan payını 353 milyon lirayla Diyarbakır'ın aldığına dikkati çeken Arvas, şöyle konuştu:

"Hizmet bölgemizde tüketicilerimizin daha kaliteli enerji alması için dağıtım şebekemizi sürekli güçlendiriyoruz. Bir yandan da teknolojinin en son imkanlarını kullanarak kayıp ve kaçakla mücadele ediyoruz. Yeni dönemde de hizmet bölgemizin her yerinde farklı sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeyi istiyoruz. Bölgenin en büyük ekonomik gücü olarak bölgeden aldığımızı bölgeye vermeyi bir görev olarak görüyoruz."

Daha sonra Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesinin açılışı yapıldı.

Törene, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Bülent Öztürk, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. ​​​​​​​

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