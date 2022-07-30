Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'da tarımsal sulama amaçlı kaçak elektrik kullanımına karşı tedbir

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da kaçak elektrik tüketiminin hızlı bir artış gösterdiğini ve özellikle il kırsalında kaçak kullanım oranının ortalamanın iki katına kadar çıktığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’da kaçak elektrik tüketimi son aylarda ciddi bir artış gösterirken, özellikle şehir kırsalını oluşturan köy ve mahallelerdeki kaçak elektrik kullanımı alarm veriyor.

Kırsal bölgelerde kaçak kullanım oranı yüzde 80’e kadar çıkarken, bu oran bölge ortalamasının yaklaşık iki katına denk geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, ilde kırsal bölge kapsamında 1200 köy ve 800 mezradan oluşan 2 bin yerleşim yeri bulunduğunu kaydetti.

Kaçak tüketimle mücadele etmek için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Hondu, "Ancak ekiplerimizin kırsal bölgelerdeki kaçak kullanım oranını düşürmek için yaptığı çalışmalara engel çıkarılıyor. Yaptığımız teknoloji ağırlıklı yatırımlar kaçak tüketimde ısrar eden grupların tepkisiyle karşılaşıyor. Şanlıurfa aynı zamanda bölgede en fazla tarımsal sulamanın yapıldığı bir ilimiz. Kaçak tüketimin ve elektrik borcunun da büyük bölümünü bu kesim oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hondu, son yıllarda bölge genelinde ciddi bir kuraklığın yaşandığını ve sulama barajlarındaki su seviyesinin azaldığını, bu durumun çiftçileri sulamayı yer altı sularıyla yapmaya yönelttiğini ve pompa yardımıyla yapılan sulamanın ciddi bir enerji maliyeti oluşturduğunu ifade etti.

Özellikle ithal kömür ve doğal gazdan kaynaklanan sebeplerden EPİAŞ elektrik fiyatlarındaki artışın da enerji maliyetlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Hondu, Temmuz 2022 itibarıyla ilde tarımsal sulama borcunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 5,1 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

