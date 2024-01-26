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Dicle Nehri’nin çatısını oluşturan Bahçesaray ve Çatak çaylarındaki su seviyesi düştü

İHA İHA
26.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Van’ın en çok kar alan ilçelerinden Bahçesaray’da geçmişte karın iş makinelerinin boyunu aştığı 3000 rakımlı Karabet Geçidi’nde bu yıl kar kalınlığı en düşük seviyede kaldı.

Dicle Nehri’nin çatısını oluşturan Bahçesaray ve Çatak çaylarındaki su seviyesi düştü

Dicle Nehri’nin çatısını oluşturan Bahçesaray ve Çatak çaylarındaki su seviyesi düştü.

Çetin kış şartları nedeniyle önceki yıllarda ocak ayında okulların tatil edildiği, onlarca kırsal mahalle yolunun kapandığı, ekiplerin metrelerce karla mücadele ettiği Van’da bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yazdan kalma günler yaşandı. Kar yağışının az olması ve iklim değişikliğinden dolayı Dicle Nehri’nin çatısını oluşturan Bahçesaray ve Çatak çaylarındaki su seviyesi de düştü.

"BAHÇESARAY VE ÇATAK ÇAYLARININ BULUNDUĞU HAVZALAR ASLINDA DİCLE NEHRİ’NİN ÇATISINI OLUŞTURUYOR"

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Dicle Nehri ülkemizdeki en büyük akarsulardan birini oluşturuyor. Malum olduğu üzere ülkemiz yarı kurak bir iklimde, hatta biraz daha aşağı kurak iklime giriyoruz. Son zamanlarda yaşanan iklim değişiminin neticesi sonucunda maalesef ülkemizdeki göllerin kuruduğunu, yaz aylarında derelerin kuruma noktasına geldiğini görüyoruz. Dicle Nehri’nin su toplama havzasına baktığımız zaman Bahçesaray ve Çatak çaylarının bulunduğu havzalar aslında Dicle Nehri’nin çatısını oluşturuyor. Şu andaki bulunduğumuz nokta Bahçesaray ilçesi Karabet Geçidi. Bu dağlara, bu bölgeye düşen kar, buradan eriyerek yaz aylarında Dicle Nehri’nin ana kollarını oluşturan Çatak ve Bahçesaray çaylarını besliyor. Böylece yaz aylarında bu akarsularda su bulunuyor. Buradaki sular hem balıkçılığı hem de tarımın ayakta durmasını sağlıyor. Sadece ülkemizde değil, bu noktadan Basra Körfezi’ne kadar olan bütün bir hattaki adeta tarımın dayandığı temel direği oluşturuyor. Bu dağlarda kar olmadığı zaman binlerce kilometre ötedeki çiftçiler dahi ürünlerini yetiştiremez, yetiştirmekte güçlük çeker. Bu sebepten dolayı bu bölge stratejik öneme sahip. Bu mevsimde bu bölgede kar olması yaz aylarında derelerde su olması demek, çiftçilerin ürün yetiştirmesi demektir. Hele de iklim değişimi ile beraber iklim mültecilerinin gündemde olduğu dönemlerde buradaki kar yağışı büyük bir öneme sahip. Şu anda burada kar var, fakat geçmiş yıllara oranla baktığımız zaman maalesef yeteri kadar kar olduğunu söylememiz mümkün değil. Dağların doruklarında kar var, fakat biraz aşağılara indiğiniz zaman kara örtüsü ile karşılaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu bölgeler önümüzdeki günlerde kar yağışı alır ve yaz aylarında derelerimizde su görürüz” dedi.

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