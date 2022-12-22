YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Dicle’de 3 bin 500 öğrenciye kışlık ayakkabı ve giysi yardımı

Dicle’de 3 bin 500 öğrenciye kışlık ayakkabı ve giysi yardımı

22.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 3 bin 500 öğrenciye kışlık ayakkabı ve giysi yardımında bulunuldu.

Havaların soğumasıyla birlikte öğretmenler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ilçe kapalı spor salonunda mont, bot, kazak, pantolon ve çorap yardımında bulunuldu.

Öğretmenler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunduklarını belirten Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, "Soğuk havaların başladığı bugünlerde ilçe kaymakamlığımız ve ilçe belediyemizin iş birliğiyle öğretmenlerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencimize giyim yardımı yapmaktayız. Öğretmenler tarafından tespit edilen öğrencilerimiz, ilçemiz kapalı spor salonuna getirilerek bedenlerine uygun mont, bot, kazak, pantolon ve çorap yardımında bulunulmaktadır. Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine ve yüzlerinde tebessüm oluşmasına vesile olan başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şahabettin Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, kışlık ayakkabı ve giysi yardımının yapıldığı kapalı spor salonuna gelerek, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandıDiyarbakır’da büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Huzur ortamının sağlandığı Hakkari’de spora ilgi arttıHuzur ortamının sağlandığı Hakkari’de spora ilgi arttı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:22
İkindi
14:50
Akşam
17:10
Yatsı
18:33

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Perşembe

Med Eczanesi
Yenisehir
Şilbe Yolaltı Eczanesi
Yenisehir
Evin Eczanesi
Baglar
İbnisina Eczanesi
Baglar
Sibel Eczanesi
Baglar
Elit Eczanesi
Kayapinar
Kaya Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.