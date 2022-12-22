Dicle’de 3 bin 500 öğrenciye kışlık ayakkabı ve giysi yardımı

Havaların soğumasıyla birlikte öğretmenler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ilçe kapalı spor salonunda mont, bot, kazak, pantolon ve çorap yardımında bulunuldu.

Öğretmenler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunduklarını belirten Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, "Soğuk havaların başladığı bugünlerde ilçe kaymakamlığımız ve ilçe belediyemizin iş birliğiyle öğretmenlerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencimize giyim yardımı yapmaktayız. Öğretmenler tarafından tespit edilen öğrencilerimiz, ilçemiz kapalı spor salonuna getirilerek bedenlerine uygun mont, bot, kazak, pantolon ve çorap yardımında bulunulmaktadır. Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine ve yüzlerinde tebessüm oluşmasına vesile olan başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şahabettin Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, kışlık ayakkabı ve giysi yardımının yapıldığı kapalı spor salonuna gelerek, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

