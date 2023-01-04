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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok? Orhan Kemiksiz programdan ayrıldı mı?

04.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her bölümüyle izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de faili meçhul cinayetler çözülüyor, açığa kavuşmayan sır kalmıyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok? Orhan Kemiksiz programdan ayrıldı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok? Orhan Kemiksiz programdan ayrıldı mı?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programda danışman olarak görev alan ve oldukça beğenilen Orhan Kemiksiz'in olmayışı izleyenleri meraklandırdı. Bu kapsamda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok? Orhan Kemiksiz programdan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

ORHAN KEMİKSİZ PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen programlarından olan Didem Arslan'la Vazgeçme'de danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz artık programda yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Orhan Kemiksiz'in paylaşımı şöyle;

orhan kemiksiz

ORHAN KEMİKSİZ KİMDİR?

Orhan Kemiksiz, 1972 yılında, Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretimimi aynı ilçede tamamladıktan sonra, 1992 yılında Elazığ Polis Okulu'na başladı. Eğitimine Eskişehir Üniversitesi Polis Meslek Yüksek Okulu'nda devam ederek, aynı okuldan mezun oldu.

1993 yılında mezun olduktan sonra, İstanbul Asayiş Şube kadrosunda; Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar), Cinayet Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirlikleri'nde çalıştıktan sonra, şark hizmeti için 1997 yılında Kahramanmaraş iline tayin oldu.

1997-2001 yılları arasında, Kahramanmaraş Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde çalıştıktan sonra, 2001 yılında Ordu iline tayini gerçekleşti.

2001-2009 yılları arasında, Ordu ilinin Fatsa ve Gölköy ilçelerinde, yine Asayiş Büro Amirlikleri'nde çalışarak kariyerine devam etti.

Orhan Kemiksiz2

2009 yılında tekrar İstanbul İline tayin oldu ve 2017 yılında Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nden, hizmet süresini tamamlayarak kendi isteği ile emekli oldu.

Meslek hayatı boyunca edinmiş olduğu tecrübeler ışığında TV8 ekranlarında yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" isimli programda; cinayet olayları üzerine canlı yayında yorumlar yaptı.

Ayrıca dizilere ve filmlere danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra Show Tv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan "Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme" isimli programda yorumlar da yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 'Temel Bilirkişilik' eğitimini tamamlayan Orhan Kemiksiz, asayiş olayları üzerine avukatlara ve şahıslara danışmanlık ve araştırma hizmeti sunuyor.

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