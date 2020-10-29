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  4. Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu

Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu

29.10.2020 21:02 | Son Güncelleme:
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Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında ilginç anlar yaşandı. Programa başvuran Mehmet Büyükkılıç', eşine yıllardır şiddet uyguladığı ortaya çıkınca Didem Arslan Yılmaz tarafından stüdyodan kovuldu.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Büyükkılıç, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına konuk oldu.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (2)

Geçen yıl Yozgat’ta tarlada fasulye dikerken eşi Fatma Büyükkılıç ile tartışma yaşadıklarını, eşine bir tokat attığını ve bunun üzerine 4 çocuk annesi eşinin İstanbul’da yaşayan oğlu tarafından alınıp kendisinden uzaklaştırıldığını söyledi. Oğlunun eşini zorla yanında tuttuğunu söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

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"EŞİMİ SEVİYORUM" DEDİ, DÖVDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Yayın sırasında telefona bağlanan Fatma Hanım, 30 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, eşinin ona kürekle vurduğunu ve bunun üzerine hastaneden darp raporu aldığını söyledi. Bu sözler üzerine Mehmet Bey’e sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, “Ben eşini döven erkekleri programıma almam!” diyerek Mehmet Büyükkılıç’ı stüdyodan kovdu.

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