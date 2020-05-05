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Didem Balçın ve Selen Uçer "Red'le Evdeyiz"de hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Didem Balçın ve Selen Uçer "Red'le Evdeyiz"de hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin son bölümüne ünlü sanatçılar Didem Balçın ve Selen Uçer konuk oldu.

Vodafone açıklamasına göre, ünlü sanatçılar Didem Balçın ve Selen Uçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin son bölümünde hayranlarıyla buluştu.

Sanatçılar, Vodafone Red Instagram hesabından canlı yayınlanan programda, hem koronavirüs döneminde neler yaptıklarını anlattı hem de izleyicilerin de katılımıyla oyunlar oynadı. Programda, salgın nedeniyle sarılamayanlar için DasDas'ın "Güle Güle Diva!" oyununun şarkılarından "Sarıl Bana Şarkısı" da çalındı.

Ajandasındaki oyun tarihlerini iptal etmediğini söyleyen Didem Balçın, "Oyunlar olacakmış gibi davranıyorum, iyi geliyor. Bu süreçte birçok opera, bale ve tiyatro online gösterime açılıyor. İsteyip de gidemeyenler için inanılmaz bir şans. Birçok şeyin değerinin bilindiği bir dönem. Bol bol okuma ve izleme yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- Vodafone Red müşterileri DasDas içeriklerini izleyebiliyor

Selen Uçer ise "Tuhaf bir zamandan geçiyoruz, ama umutsuz ve depresif olmaya hakkımız yok. Sonrası için hazırlıklı olmalıyız. Sınavımıza hazırlanalım, dersimize çalışalım." değerlendirmesini yaptı.

Uçer, salgın sonrası iki şarkılık bir cover çalışması yapacağını da belirtti.

Programda ayrıca, 2-16 Mayıs'ta "Güle Güle Diva!" oyununun Vodafone TV'de yayınlanacağı da duyuruldu. Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV'yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebiliyor.

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Red’le Evdeyiz Vodafone Red

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