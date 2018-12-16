Didem Soydan'dan beğeni toplayan pozlar

Sadece etkileyici fiziğiyle değil aynı zamanda gündemdeki konulara yaptığı eleştirilerle de dikkat çeken model Didem Soydan, geride bıraktığımız günlerde bir çekim için Dubai’ye uçtu.

Sosyal medya hesabından burada çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Soydan daha önce otelin lobisinde paylaştığı bir fotoğrafın devamı niteliğinde bir kareyi hesabına yükledi.

Aynı gece odasında duşun önünde çektiği selfie'yi hesabına yükleyen Soydan bu karesine 30 bini aşkın bir beğeni aldı.

Didem Soydan bu karesine herhangi bir not düşmezken sadece siyah bir kalp emojisi koymakla yetindi.

