MAGAZİN

Didem Soydan'dan beğeni toplayan pozlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bir derginin çekimleri için Dubai'ye giden Didem Soydan buradan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topladı.

Didem Soydan'dan beğeni toplayan pozlar

Sadece etkileyici fiziğiyle değil aynı zamanda gündemdeki konulara yaptığı eleştirilerle de dikkat çeken model Didem Soydan, geride bıraktığımız günlerde bir çekim için Dubai’ye uçtu.

Sosyal medya hesabından burada çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Soydan daha önce otelin lobisinde paylaştığı bir fotoğrafın devamı niteliğinde bir kareyi hesabına yükledi.

didem-soydan-ic

Aynı gece odasında duşun önünde çektiği selfie'yi hesabına yükleyen Soydan bu karesine 30 bini aşkın bir beğeni aldı.

didem-soydan-ic-2

Didem Soydan bu karesine herhangi bir not düşmezken sadece siyah bir kalp emojisi koymakla yetindi.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Eski aşkının peşinde! Dostları devredeEski aşkının peşinde! Dostları devrede
Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Didem Soydaniinstagram didem soydan seksi

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Operasyon açıklamasını duyan YPG çok fena köşeye sıkıştı! Türkiye'ye karşı hain plan!

Operasyon açıklamasını duyan YPG çok fena köşeye sıkıştı! Türkiye'ye karşı hain plan!

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun peşinde!

Eski aşkının peşinde! Dostları devrede

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

'Arkamdan geldi, tuvalette zorla ilişkiye...'

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Sette seks itirafıyla şaşırttı

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Müziği bıraktı! Köye yerleşti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.