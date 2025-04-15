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Adli kontrolle serbest kalan Merve Taşkın imza vermeyi unuttu! Karakola son anda gidip yetkililere seslendi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından önce tutuklanıp sonra da ev hapsi cezası alan daha sonra ise adli kontrol ise serbest kalan Merve Taşkın taşınma telaşında imza vermeyi unuttu. Apar topar karakola giden fenomen bakın ne dedi...

Adli kontrolle serbest kalan Merve Taşkın imza vermeyi unuttu! Karakola son anda gidip yetkililere seslendi
Kubra Akalın

Fenomen Merve Taşkın 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıralamıştı. "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL" diyen Taşkın şikayetler sonrasında gözaltına alınmıştı.

14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Merve Taşkın her gün karakola giderek imza veriyor. Ancak fenomen taşınma telaşı yaşarken karakola gitmeyi unuttu.

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"ADLİ KONTROL KALDIRILSIN"

Son anda aklına imza vermesi gerektiği gelen Taşkın hemen karakolun yolunu tuttu. Merve Taşkın sosyal medyadan ise karakola giderken yetkililere seslendi.

Fenomen isim "Ya yetkili biri duysun sesimi. Taleplerim: Adli kontrol parmak izi vermemin kaldırılması ve yurt dışı yasağımın kaldırılması. Yaz geliyor ne olur..." dedi.

Mynet'in Sesi
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Merve Taşkın
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