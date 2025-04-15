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Rock müziğin sınır tanımayan ikonu Marilyn Manson, 3 Eylül’de İstanbul’da!

Dünyanın en sansasyonel ve etkileyici rock yıldızlarından Marilyn Manson, uzun bir aradan sonra İstanbul’a geliyor!

Rock müziğin sınır tanımayan ikonu Marilyn Manson, 3 Eylül’de İstanbul’da!
Kubra Akalın

Marilyn Manson severleri heyecanlandıran konser haberi... Marilyn Manson İstanbul'a geliyor.

'One Assassination Under God Tour' kapsamında, Stagepass organizasyonuyla 3 Eylül 2025 Salı akşamı Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konser için biletler, 21 Nisan Pazartesi günü satışa çıkıyor.

Muhteşem sahne şovları, sınırları zorlayan estetik anlayışı ve etkileyici müzikal başarılarıyla tanınan Marilyn Manson, 90’lardan bu yana alternatif müzik dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

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“Antichrist Superstar”, “Mechanical Animals” ve “The Pale Emperor” gibi kült albümleriyle milyonlarca hayran kazanan sanatçı, karanlık ve teatral performanslarıyla adından her zaman söz ettirdi.

mariylnmanson-afiş

Bugüne dek 50 milyonun üzerinde albüm satışı, Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle müzik tarihine adını yazdıran Manson, İstanbul konserinde hem 'The Dope Show ', 'The Beautiful People ', 'Tainted Love ' ve 'Rock is Dead ' gibi klasikleşmiş hitlerini, hem de "One Assassination Under God - Chapter 1" adını taşıyan ve Kasım 2024'te yayınlanan albümdeki yepyeni şarkılarını seslendirecek.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Marilyn Manson
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