Didem Soydan'dan Kuş Uçuşu yorumu: Vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara...

Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Kuş Uçuşu dizisi yayınladığı günden beri gündemde. "Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?" konusuyla seyircinin dikkatini çeken Kuş Uçuşu'na bir yorum da Didem Soydan'dan geldi.

Twitter'ı kapattığı için Instagram'da paylaşım yapan Soydan diziyi çok beğendi.

Soydan açıklamasında "Etkileyen senaryosu mu yoksa iki kadın oyuncunun ayrı ayrı döktürmesi mi bilemedim ama özetle harika iş. İnanılmaz takipçisi olması sebebiyle vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara ders niteliğinde oynamışsınız ikinizde" dedi.



