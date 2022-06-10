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Didem Soydan'dan Kuş Uçuşu yorumu: Vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara...

10.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Didem Soydan, Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Kuş Uçuşu dizinin çok beğendi. Ünlü model diziyi ve oyuncuları överken isim vermeden başka oyunculara ise gönderme yaptı.

Didem Soydan'dan Kuş Uçuşu yorumu: Vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara...

Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Kuş Uçuşu dizisi yayınladığı günden beri gündemde. "Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?" konusuyla seyircinin dikkatini çeken Kuş Uçuşu'na bir yorum da Didem Soydan'dan geldi.

Twitter'ı kapattığı için Instagram'da paylaşım yapan Soydan diziyi çok beğendi.

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Soydan açıklamasında "Etkileyen senaryosu mu yoksa iki kadın oyuncunun ayrı ayrı döktürmesi mi bilemedim ama özetle harika iş. İnanılmaz takipçisi olması sebebiyle vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara ders niteliğinde oynamışsınız ikinizde" dedi.

Birce Akalay, çok konuşulan Kuş Uçuşu dizisi sonrası gündem oldu! &quot;İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu oldum&quot;Birce Akalay, çok konuşulan Kuş Uçuşu dizisi sonrası gündem oldu! "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu oldum"


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Birce Akalay Didem Soydan Kuş Uçuşu dizisi
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