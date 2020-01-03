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  4. Didem Soydan'dan 'penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

Didem Soydan'dan 'penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Didem Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Güzel model penis yanıtıyla olay olmasının ardından bir paylaşım daha yaptı.

Didem Soydan'dan 'penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

Yaptığı açıklamalar ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren manken Didem Soydan, bu kez bir takipçisinin yönelttiği soruya verdiği yanıtla olay olmuştu. Ünlü modelin Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımda, "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusu ve Soydan'ın yanıtı yer almıştı.

Mesajı paylaşmakla yetinmeyen Soydan, cevap olarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" ifadelerini kullanmıştı.

Soydan bu açıklamayla gündeme gelmesinden sonra Twitter'da bir paylaşım daha yaptı.

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Soydan gündeme gelmesinden sonra "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin..." yorumunda bulundu. Soydan'ın bu yorumuna anında yanıt yağdı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gezicilerden değilmiydi bu
motor ne olu üstüne binip gezilir başka ne olur motor işte bas gaza git
ahlaksız, utanmaz arsız.. yediğin senin olsun..
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