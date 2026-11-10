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Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u Instagram'da görenler şaştı kaldı! 'Oldukça cesur'

Son dönemde reytinglerde büyük bir sıçrama yaşayan Uzak Şehir hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor. Dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Gonca Cilasun'un pozlarını göreler şaştı kaldı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u Instagram'da görenler şaştı kaldı! 'Oldukça cesur'
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozlarını görenler şaştı kaldı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u Instagram da görenler şaştı kaldı! Oldukça cesur 1

YORUM YAĞDI

Usta oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u Instagram da görenler şaştı kaldı! Oldukça cesur 2

Gonca Cilasun için sosyal medyada; 'Bu Sadakat olamaz', 'Başka biri sanki', 'Tanıyamadım', 'Oldukça cesur' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u Instagram da görenler şaştı kaldı! Oldukça cesur 3

GONCA CİLASUN KİMDİR?

Gonca Cilasun, 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Gonca Cilasun oyunculuğa 2010'lu yıllarda adım atmış ve çok sayıda dizi projesinde yer almıştır.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun u Instagram da görenler şaştı kaldı! Oldukça cesur 4

Gonca Cilasun, genellikle karakter ve destek rollerde başarılı performanslar sergileyen, ekranlarda güçlü ve gerçekçi duygularla yer alan bir oyuncudur. Usta isim başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Gonca Cilasun
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