Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u Instagram'da görenler şaştı kaldı! 'Oldukça cesur'

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozlarını görenler şaştı kaldı.

YORUM YAĞDI

Usta oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gonca Cilasun için sosyal medyada; 'Bu Sadakat olamaz', 'Başka biri sanki', 'Tanıyamadım', 'Oldukça cesur' gibi yorumlar yapıldı.

GONCA CİLASUN KİMDİR?

Gonca Cilasun, 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Gonca Cilasun oyunculuğa 2010'lu yıllarda adım atmış ve çok sayıda dizi projesinde yer almıştır.

Gonca Cilasun, genellikle karakter ve destek rollerde başarılı performanslar sergileyen, ekranlarda güçlü ve gerçekçi duygularla yer alan bir oyuncudur. Usta isim başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.