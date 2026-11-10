MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü cinayetinde müebbet kararı istinafa taşındı: "Ses kayıtları yeniden incelensin"

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı, karara itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı.

Güllü cinayetinde müebbet kararı istinafa taşındı: "Ses kayıtları yeniden incelensin"

Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, annesi Gül Tut’u tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere istinaf dilekçesini Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

21 sayfalık dilekçede, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunularak, kararın bozulması veya kaldırılması istendi. Savunma makamı, mahkumiyet kararının ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu’nun beyanları ve Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın zeminde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.

Güllü cinayetinde müebbet kararı istinafa taşındı: "Ses kayıtları yeniden incelensin" 1

Avukat Merve Uçanok'un itiraz dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadeler ile daha sonraki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu öne sürüldü. Avukat Uçanok, Ulu’nun ilk ifadelerinde farklı, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerde ise farklı anlatımlarda bulunduğu belirtilerek, bu beyanların baskı altında alındığı iddia edildi.

Güllü cinayetinde müebbet kararı istinafa taşındı: "Ses kayıtları yeniden incelensin" 2

Savunmada ayrıca, Sultan Nur Ulu’nun farklı kişilerle yaptığı konuşmalarda Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine zarar vermediğini söylediği öne sürüldü. Bu kapsamda dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman mütalaalarına dikkat çekildi.

‘HADİ GÖRÜŞÜRÜZ’ SESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dilekçede, olay öncesine ait kamera kayıtlarına yansıyan ‘Hadi görüşürüz’ sözünün kime ait olduğunun da kesin olarak belirlenemediği ifade edildi. Gül Tut’un yakın arkadaşı Çiğdem Emir’in söz konusu sesin Gül Tut’a ait olabileceği yönündeki beyanına dikkat çekilerek, ses kaydının yeniden incelenmesi talep edildi. Yapılan itirazda, mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılmasına yönelik talepleri reddetmesinin de savunma hakkını kısıtladığını iddia etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İstinaf dilekçesinin sonuç bölümünde, yerel mahkemenin kararının CMK’nın 289’uncu maddesi kapsamında bozulması, aksi kanaatte kararın kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter’in beraatine karar verilmesi istendi. Dilekçede ayrıca, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu belirtilen Gülter’in kanun yolu incelemesi sırasında tahliye edilmesi talep edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Instagram'da görenler şaştı kaldı! 'Oldukça cesur' Instagram'da görenler şaştı kaldı! 'Oldukça cesur'
Eşref Tek'in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı Eşref Tek'in çekimleri başladı! Kadroya bir isim daha katıldı

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.