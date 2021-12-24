Didem Soydan derin yırtmacıyla ünlü şarkıcının kucağına oturdu

Didem Soydan ve şarkıcı Cem Adrian, dün akşam bir davette bir araya geldi. Uzun zamandır yakın olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da dikkat çekti.

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Cem Adrian, Didem Soydan'ın kucağına oturduğu bir pozunu paylaştı.

Adrian, paylaşımına da "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü. Ünlü manken ise Adrian'ın paylaşımına gül emojileri koyarak "Yine mi güzeliz" yorumunu yaptı. İkilin samimi pozları saatler içinde 85 binden fazla beğeni aldı.

