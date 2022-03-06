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Didem Soydan fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

06.03.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen model Didem Soydan yine olay oldu. Doha'da çekime giden Soydan fermuarlı tulumunun önünü açıp poz verdi. Sütyen giymeyen Soydan'ın iddialı pozu sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz

Bir dönem Twitter'da çok aktif olan Didem Soydan paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor. "Hesabımı sildim bakmamak için" diyen Soydan Instagram'da ise bir hayli aktif. Yaptığı işleri paylaşan Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi.

Doha'ya çekim için giden Didem Soydan siyah tulumuyla pozlarını paylaştı. Güzel model tulumun fermuarını göbeği kadar indirip için sütyen dahi giymediğini gösterdi.

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Soydan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. İddialı tarzıyla her zaman beğeni toplayan model göğüs dekoltesini sergileyip fermuarını kapadı.

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Didem Soydan
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