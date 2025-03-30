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  4. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası yıldız oyuncunun bileti kesildi! 20 milyon Euro veren alır...

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası yıldız oyuncunun bileti kesildi! 20 milyon Euro veren alır...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2025 20:25
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin namağlup serisini sona erdiren Beşiktaş'ta keyifler yerine geldi. Sarı-kırmızılı ekipte ise maçta iyi performans sergilemeyen oyunculara sert uyarılar yapıldı. Bu uyarılardan en sert nasibini alan isim Gabriel Sara oldu.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası yıldız oyuncunun bileti kesildi! 20 milyon Euro veren alır...
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi yaşanıyor. Son aylardaki performansı sonrası eleştirilerin odağında olan Gabriel Sara, Beşiktaş derbisinde de yokları oynayınca Okan Buruk cezasını kesti.

SEZON SONUNDA 'KAL' DENMEYECEK

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Sezon başında Norwich'ten 18 milyon Euro bedelle transfer edilerek büyük umutlar beslenen Gabriel Sara'nın performans düşüşü tüm keyifleri kaçırdı. Okan Buruk'un yönlendirmesi doğrultusunda olumsuz rapor yazılan Sara'ya olası teklifler değerlendirilecek.

ZARARINA SATIŞ İSTENMİYOR

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Gabriel Sara için minimum 20 milyon Euro isteyen Galatasaray, bu rakamın altındaki teklifleri ciddiye almayacak. Beşiktaş maçındaki performansı sonrası sarı-kırmızılıların transfer döneminde aktif rol oynayacağı neredeyse kesinleşti.

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