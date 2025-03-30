Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası yıldız oyuncunun bileti kesildi! 20 milyon Euro veren alır...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi yaşanıyor. Son aylardaki performansı sonrası eleştirilerin odağında olan Gabriel Sara, Beşiktaş derbisinde de yokları oynayınca Okan Buruk cezasını kesti.

SEZON SONUNDA 'KAL' DENMEYECEK

Sezon başında Norwich'ten 18 milyon Euro bedelle transfer edilerek büyük umutlar beslenen Gabriel Sara'nın performans düşüşü tüm keyifleri kaçırdı. Okan Buruk'un yönlendirmesi doğrultusunda olumsuz rapor yazılan Sara'ya olası teklifler değerlendirilecek.

ZARARINA SATIŞ İSTENMİYOR

Gabriel Sara için minimum 20 milyon Euro isteyen Galatasaray, bu rakamın altındaki teklifleri ciddiye almayacak. Beşiktaş maçındaki performansı sonrası sarı-kırmızılıların transfer döneminde aktif rol oynayacağı neredeyse kesinleşti.