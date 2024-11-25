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  4. Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi! Duyanın ağzı açık kaldı! İtirafı olay oldu...

Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi! Duyanın ağzı açık kaldı! İtirafı olay oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.11.2024 16:54
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İddialı tarzı ve tartışmalı açıklamalarıyla gündem olmayı başaran ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabında flörtlerinin yaş aralıklarını açıkladı. Soydan'ın bu itirafı ise duyanları şaşırttı.

Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi! Duyanın ağzı açık kaldı! İtirafı olay oldu...

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, cesur pozlarının yanı sıra yaptığı tartışmalı açıklamalarla da gündeme geliyor.

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Güzelliğiyle herkesi mest eden Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da çok konuşulacak pozlarıyla gündemdeydi. Siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafını paylaşan güzel mankene gelen yorum ve verdiği yanıt dikkat çekmişti. bir takipçisi "Artık çocuk yap" yorumu yapmıştı. Soydan ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ünlü manken "Hoşt" yanıtı vermişti.

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Siyah sütyenle poz verdi! 'Çocuk yap' yorumuna ise bakın ne dedi Siyah sütyenle poz verdi! 'Çocuk yap' yorumuna ise bakın ne dedi

FLÖRT YAŞI AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU!

Sosyal medyayı aktif kullanan Didem Soydan, şimdi de yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla konuşuldu. Flörtlerinin yaş aralığını açıklayan ünlü manken şaşırttı. "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımı yaptı.

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Didem Soydan
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