Didem Soydan göğüslerini elleriyle kapattı! Cesur pozuna beğeni yağdı

Didem Soydan, magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Takipçilerine verdiği sivri dilli cevapları ve cesur pozları ile sık sık gündem olan Soydan'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü mankenin iddialı pozuna takipçilerinden 'Yok artık' yorumları geldi.

Tüm sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, olay olacak yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü güzel, yaptığı yaz tatilinden kareler paylaştı. Üstsüz poz veren Soydan, göğüslerini elleriyle kapattı.

8 fotoğraflık bir paylaşım yapan Soydan, açıklamasına maymun emojisi koydu.

Takipçileri tarafından oldukça beğenilen pozlara 'Hayranlıkla bakıyorum', 'Doğayla uyumu peki?', 'Sen kadınsan diğerleri ne?' gibi yorumlar geldi.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Didem Soydan'ın anne tarafı Yunanistan ve Bulgaristan göçmeni baba tarafı ise Arnavutluk göçmenidir.

Sık sık gündemde yer alan Didem Soydan'ın boyu 1,76 cm olarak biliniyor.

Modacı Ümit Ünal'dan gelen modellik teklifi değerlendiren Didem Soydan, çıktığı ilk defilede birçok ünlü fotoğrafçı ve modacıyı kendine hayran bıraktı.

Ardından hızlıca modellik kariyerine devam eden Soydan, Türkiye'de birçok ünlü modacıyla çalıştı.





