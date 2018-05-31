MAGAZİN

Didem Soydan korkusunu itiraf etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dişçi korkusunu gün yüzüne çıkardı.

Didem Soydan korkusunu itiraf etti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve inandığı doğruları söylemekten de geri durmayan model Didem Soydan bu defa çok samimi ve içten bir paylaşımda bulundu. Yirmilik yaş dişinin çıkması nedeniyle ağrı çektiğini söyleyen Soydan bu paylaşımında dişçi korkusunu da itiraf etmiş oldu. İşte Didem’in o satırları: “İki gündür manyak bir baş ağrısı çekiyorum, sonra çeneme vurunca anladım ki yirmilik dişim çıkmaya başlamış. Şimdi gece yarısı yine tuttu ağrısı. Biliyorum komik gelecek ama doktora gitmesem olmaz mı? Yani ağrı kesici yetmiyor çenem uyuştu. Az bi… Yani kendi kendine çıkış hemen olsa bitse olmuyor mu?”



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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan dişçi korkusu

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