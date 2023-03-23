MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan transparan giydi! Bir bakan bir daha baktı

Didem Soydan transparan giydi! Bir bakan bir daha baktı

23.03.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Soydan son olarak transparan elbisesiyle davette boy gösterdi. Tanga giyen ve arkasını dönerek poz veren modele bir bakan bir daha baktı.

Didem Soydan transparan giydi! Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan manken Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde mayolu pozları tepki çeken Soydan takipçisine Didem Soydan da ardından "Sen ne yapıyorsun tam zamanıyken? El de telefon Instagram’da Didem Soydan’a yorum yaparak mı önlüyorsun felaketleri? Güzel iş yersen tabii" yanıtını vermişti.

Yıllara meydan okuyor! Sabah 4.45'te uyanıp... Yıllara meydan okuyor! Sabah 4.45'te uyanıp...

1

Güzel model bu sefer de bir davet için hazırlandı. Transparan giyen Didem Soydan tanga seçimiyle olay oldu.

3
Arkasını dönerek poz veren ve o pozu da paylaşan Soydan'a bir bakan bir daha baktı.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar Candan minik bikinisiyle sere serpe!Bahar Candan minik bikinisiyle sere serpe!
Takipçilerini dinlemedi! Sakallı imajTakipçilerini dinlemedi! Sakallı imaj
Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyülediFileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

MMU piste çıktı! "Bu gurur hepimizin" notuyla o anları paylaştı

MMU piste çıktı! "Bu gurur hepimizin" notuyla o anları paylaştı

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa ortağı kapıyı sonuna kadar kapattı

Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı! 6'lı masa ortağı kapıyı sonuna kadar kapattı

İlginizi Çekebilir

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.