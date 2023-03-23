53 yaşındaki Jennifer Lopez fit görüntüsünü neye borçlu? Sabah 4.45'te uyanıp...

Hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken Jennifer Lopez yeni vücut bakım serisini çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez'in yaşına rağmen fit görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

Yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki Jennifer Lopez söylediğine göre kendisine de meydan okuyor. Jennifer Lopez sadece kırmızı halıda harika görünmek için değil, aynı zamanda kendini iyi hissetmek için de egzersiz yapıyor.

"KENDİMİ ZORLAMAYA AÇIĞIM"

"Egzersiz ve zihinsel sağlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen JLO sabah 4:45'te uyanıp egzersiz yaptığını açıkladı.

"Kendime meydan okumaktan korkmuyorum, bu yüzden kendimi zorlamaya açığım" açıklamasında bulunan Lopez "Fitnessın hayatımın çok önemli bir parçası olduğu bir sır değil" dedi.



