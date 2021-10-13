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Didem Soydan üstsüz fotoğrafıyla Instagram’ı yaktı geçti

13.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan, birbirinden cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ı aktif olarak kullanan Didem Soydan, son olarak takipçileriyle üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Didem Soydan üstsüz fotoğrafıyla Instagram’ı yaktı geçti

En başarılı modeller arasında yer alan Didem Soydan, Instagram hesabından cesur bir fotoğrafını paylaştı. Instagram’da 745 bin takipçisi olan Didem Soydan, son olarak takipçileriyle üstsüz pozunu paylaştı. Didem Soydan’ın paylaşımı çok kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat dolu yorumlar aldı.

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Modellik yanında dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk yapan Didem Soydan, yakışıklı oyuncu Burak Deniz’le aşk yaşıyor. Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda ailesinin kendisinden evlenmeden çocuk yapmasını istediğini söyleyerek dikkat çekti. Soydan açıklamasında, "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'" ifadelerini kullandı.


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Didem Soydan Instagram
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