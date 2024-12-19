Didem Soydan üstsüz pozlarıyla olay oldu! Ünlü mankene yorum yağdı! 'Heykel gibi'

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Her pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşen Soydan, üstsüz pozlarıyla dikkat çekti.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ OLAY OLDU!

Cesur pozlarını sık sık paylaşan ve güzelliğiyle herkesi mest eden Didem Soydan, yine Instagram'da çok konuşulacak pozlarıyla gündemdeydi. Üstsüz poz veren ünlü manken sırtını paylaştı.

Soydan'ın pozlarını görenler ise yorum yağdırdı. "Kraliçe" , "Kusursuz kadın" , "Tablo gibi" yorumları yaptı.