Didem Uzel koronavirüs sonrası ABD'den kaçtı! 'Allah ABD'deki acile düşürmesin'

Uzun bir süredir yaşamını ABD'nin Miami şehrinde devam ettiren Didem Uzel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'nin sağlık hizmetine isyan etti. Ünlü oyuncu, “Malum bütün dünyada salgın var ABD dünyanın merkezi. Haziran itibariyle bizim oradaki bütün arkadaşlarımız Türkiye’ye dönmüştü. Biz seyahat etmekten korktuk. İstanbul ve yazlık yerlerde herkes akın etmesi de korkutuyor. İlk olarak bekleyip, görmek istedik ve Türkiye’de her şey kontrol altında gibi ama Eylül ve Ekim ayını da görmek gerekiyor. Amerika’da bunu tek başına sürdürebilmek çok zor. Ailemiz olmadan üçümüz tek başına orada çekindik. Ülkemize hemen geri dönelim, Türkiye’ye bakalım dedik’ ifadelerini kullandı.

MİAMİ’DE 5 AY DIŞARI ÇIKMADI

Uzel yaptığı açıklamada, “ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD’de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye’nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela ABD’de pandemi hastaneleri kurulmadı. Burada devletimizin yapmış olduğu pandemi hastaneleri var. Her ne kadar yoğunluğun arttığını duysak da burası bizim ülkemiz, sağlık çok daha iyi. Oğlum Aslan ve eşim Selim ile bu süreci Türkiye’de geçirmeyi evin annesi olarak uygun gördüm ülkemize geri döndük. Çok uzun bir süre Türkiye’de kalmayı düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa ABD’ye geri dönmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.