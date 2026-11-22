Eşref Rüya’da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Prime Video için hazırlanan Eşref Tek’te yer almayacağını açıklamıştı. Fatih Altaylı'nın konuğu olan başarılı oyuncu programda Eşref Rüya'ya dair yeni açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine Eşref Rüya'nın neden final yaptığına dair konuşan Büşra Develi şunları söyledi:

"Eşref Rüya çok pahalı bir işti. Son dönemde reytingleri iyi değildi. Onca casta onca aksiyona 5 reyting yetmiyordu ve Eylül'de aynı reytingi alacağımızın garantisi yoktu. İnsanları tekrar başlatıp yarı yolda bırakmaktansa final yapıldı."

Büşra Develi devamında ise "Bence de zaten 5'in üstüne çıkamazdı" ifadeleriyle dikkat çekti.



Başarılı oyuncu ayrıca "Eşref Rüya'da ben çok mutluydum. Çünkü ben hep şimdiye kadar idealist karakteri olan kızları oynadım. İlk defa kötü karakteri oynadım ve çok hoşuma gitti" dedi.