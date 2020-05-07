Didem Uzel Sarı: Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!

İş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ve yaşamına burada devam eden Didem Uzel Sarı, 2016 yılında anne olmuştu.

Sarı MAG dergisine verdiği röportajda çocuğunun isminin hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Ben anne olmaya karar verdiğimde inşallah bir oğlum olur duasını çok etmiştim. Amerika'da yaşadığımız ve ABD vatandaşı olacağı için bir kere kolaylık olsun ona düşüncesi hep kafamdaydı. Arkadaşları arasında da rahat telaffuz edilsin diye ilk isminin yabancı isim olacağı kesindi. Leo ismine ise seneler önce hamile kalmadan çok uzun zaman önce karar vermiştim. Ardından kararının sebebinin Leonardo DiCaprio hayranlığı olduğunu söyleyen Didem Uzel, "Nereden geliyor bu karar diye soracak olursanız, DiCaprio hayranlığımdan. Hamile kaldığım sürece hatta çocuğum ona benzesin diye çocukluk resmini telefonumun ekran görüntüsü bile yapmışlığım var. Bu kadar benzedi" dedi.

Leo'nun ikinci ismine de eşinin karar verdiğini dile getiren eski manken, "İkinci ismini yani Türk ismini hiç düşünmemiştim. Ona da babası karar versin demiştik. Aradık, aradık. Sonra bir gün babası ‘Aslan olsun zaten Leo'nun Türkçesi' dedi.Koyu da Ga atasaraylı kendisi. Aslan oldu. İlk hastanede cinsiyetini öğrendiğimizde 'Leo geliyor' demiştim. Doğuma bir ay kala da Aslan eklendi. Leo Aslan oldu” diye konuştu.



