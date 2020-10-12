Didem Uzel: Sedye üzerinde bir tuvalet kapısının önüne yatırıldım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu ve manken Didem Uzel, bir markanın reklam yüzü oldu.



Selim Sarı da lansmana katılarak, eşine destek oldu.

49 yaşındaki Uzel, tanıtımda gazetecilerin sorularına yanıtladı.

Pandeminin başladığı dönemde Amerika'da bulunan Uzel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Miami'de şehir merkezinden biraz daha uzakta yaşıyorduk. Kimse yok. Aile, arkadaş yok. Sadece Selim, ben ve Aslan üçümüz birlikteydik. Zor bir 5 ay geçerdik. Sadece anlamanız için şunu söyleyebilirim; Aslan'la birlikte...

Bir çocukla 5 ay bir evin içinde olmak bizi çok zorladı. Bazen duvarlara bakıp, ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizdim. Dışarı çıkamıyordum. Biriyle görüşmek isterseniz zaten kimseniz yok.

Bütün arkadaşlarım mayıs ayında Türkiye'ye döndü. Bir biz kaldık. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok. Çok direndik ve Selim ile üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik.

Aslan için ağustos ayında dönüş yaptık. Ailece şöyle bir sonuç çıkardık; aynı şeyleri yaşamaktan korktuğumuz ve endişe ettiğimiz için önümüzdeki birkaç yılı Türkiye'de geçirmek istiyoruz.