Didier Deschamps hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazandı

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenen Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps da tarihe geçti.
Deschamps, Dünya Kupası’nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası’nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.
ZAGALLO VE BECKENBAUER DE KAZANDI
Dünya Kupası’nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974’de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.
Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)
Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!
Fatih Terim hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Podolski: Galatasaray'ın kalbimdeki yeri apayrı!
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum