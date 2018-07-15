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Didier Deschamps hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazandı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 20:15 | Son Güncelleme

FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bunu başaran 3. isim oldu.

Didier Deschamps hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazandı

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenen Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps da tarihe geçti.

Deschamps, Dünya Kupası’nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası’nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.

Deschamps

ZAGALLO VE BECKENBAUER DE KAZANDI
Dünya Kupası’nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974’de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.

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Didier Deschamps fransa milli takımı

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