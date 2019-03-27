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Didier Deschamps: Türkiye'de sıcak atmosfer olacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takımımızla Haziran ayında oynayacakları maçla ilgili uyarıda bulunarak, "Türkiye'de sıcak atmosfer olacak" dedi.

Didier Deschamps: Türkiye'de sıcak atmosfer olacak

Son şampiyon Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında, 8 Haziran'da Konya'da A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak.

Elemelerdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, "Turnuvaya 6 puanla başlamak hedeflerimizden biriydi. Mart ayı bizim için olumlu geçti" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımımızla oynayacakları maçla ilgili de konuşan Deschamps, "Haziran ayında ne olacağını bilmiyorum. Şu an 6 puanla liderlik koltuğundayız. Bir sonraki maçımızı deplasmanda Türkiye'ye ile oynayacağız. Maç zamanı Türkiye'de hava da atmosfer de sıcak olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyorlar. Takımlarını iyi destekliyorlar. Güzel bir ambiyans yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Didier Deschamps Türkiye - Fransa 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası

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