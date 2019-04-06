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Didier Drogba: Bir yıllık kontrat verin, bedava oynarım

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izleyen sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı Didier Drogba, karşılaşmanın ardından konuştu. Fatih Terim’le sohbeti sorulan Drogba, esprili şekilde “1 yıllık kontrat istedim” ifadelerini kullandı.

Didier Drogba: Bir yıllık kontrat verin, bedava oynarım

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, Yeni Malatyaspor mücadelesini izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan yıldız isim, “Tekrar burada olmak çok güzel. Yaklaşık 5 yıl önce buradaydım ve tekrar bu stadyumda olmaktan dolayı çok çok mutluyum” dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine de değinen Drogba, “Fenerbahçe maçları Galatasaray için çok önemli. Önemli bir derbi. İyi bir sonuç alınacağını umuyorum. Bugün iyi bir performans ve iyi bir galibiyet elde edildi” açıklamasını yaptı.

"1 YILLIK KONTRAT VERİN, BEDAVA OYNARIM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le yaptığı sohbet sorulan Didier Drogba, basın mensuplarının bu sorusuna esprili bir yanıt vererek, “Fatih Terim’le konuştum. Bana 1 yıllık kontrat verin, tekrar dönüp oynarım ve bedava oynarım dedim” diye konuştu. Son olarak Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili düşünceleri sorulan efsane oyuncu, “Galatasaray çok önemli bir geçmişe sahip olan bir kulüp. Kulübün bilinirliği ve taraftarları dünya çapında günden güne büyüyor. Galatasaray’ın geleceği güzel olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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Galatasaray Didier Drogba

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